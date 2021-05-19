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أخبار محلية > بالفيديو.. عبد الرحمن بن مساعد يعلق على فيديو استقالة وهبة: “مش هينين البدو”
19/05/2021   5:43 م

بالفيديو.. عبد الرحمن بن مساعد يعلق على فيديو استقالة وهبة: “مش هينين البدو”

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علق الأمير عبد الرحمن بن مساعد على تقديم وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية شربل وهبة استقالته من منصبه على خلفية تصريحاته المسيئة للمملكة.

ونشر الأمير عبد الرحمن مقطع فيديو لوهبة يقول فيه إنه قابل الرئيس ميشال عون وسلمه استقالته، وعلق عليه بقوله: “مش هينين البدو”.

وكان عدد من المسؤولين اللبنانيين توافدوا صباح اليوم (الأربعاء) إلى مقر سفارة المملكة في بيروت للاعتذار عن تصريحات وهبة، التي أثارت غضبا كبيرا على جميع المستويات.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. عبد الرحمن بن مساعد يعلق على فيديو استقالة وهبة: “مش هينين البدو”

أخبار محلية
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