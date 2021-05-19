هيئة السوق المالية تحيل عدداً من المستثمرين للنيابة العامة

أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار من مجلس إدارتها بإحالة الاشتباه بمخالفة عدد من المستثمرين للمادة (49) من قانون سوق رأس المال إلى النيابة العامة.
وأوضحت الهيئة أن المستثمرين قاموا بسلسلة من الإجراءات، التي نتج عنها انطباع كاذب ومضلل فيما يتعلق بسعر الورقة المالية لشركة “الكثيري” القابضة، خلال الفترة ما بين 30/05/2019 ولغاية 10/10/2019.
وأكدت الهيئة حرصها على تطبيق قانون سوق رأس المال ولوائحه التنفيذية وحماية السوق من الممارسات غير القانونية، تماشيًا مع مسؤوليات هيئة السوق المالية في حماية المواطنين والمستثمرين من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة، بهدف تحقيق العدالة والكفاءة والشفافية في معاملات الأوراق المالية.
يذكر أن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، تعلن للجمهور عن هويات المخالفين على موقعها الإلكتروني فور صدور قرارات نهائية من لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية في القضايا الجنائية. وفق “أخبار 24”.
كما يحق لأي شخص متضرر من هذه المخالفات رفع دعوى تعويض ضد المخالفين بعد إدانتهم أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، وفقًا للمادة 57 من قانون سوق رأس المال، على أن تكون هذه الدعوى مسبوقة بشكوى مقدمة إلى هيئة السوق المالية.