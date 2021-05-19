مجلس الأعمال اللبناني – السعودي: تصريحات “وهبة” نكسة.. وآن الأوان لوقف هذا المسار الانتحاري

عقد مجلس الأعمال اللبناني السعودي، اجتماعًا اليوم (الأربعاء)، لمناقشة الأزمة الناتجة عن تصريحات وزير الخارجية والمغتربين اللبناني، شربل وهبة، في حق دول الخليج العربي.
وأشار مجلس الأعمال، إلى حاجة لبنان -حكومة وشعبًا- إلى انتهاج سياسة خارجية حكيمة مع الدول التي وقفت إلى جانبه، معتبراً أن الممارسات والمواقف التي يشهدها لبنان منذ فترة تسير عكس هذا الاتجاه.
وأكد في بيان له، أن علاقات لبنان بالمملكة “تاريخية” منذ تأسيس المملكة حتى اليوم، ومرت بمراحل مضيئة آخرها اتفاق الطائف، ومساعدة لبنان على مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية والدور الذي لعبه مجلس التعاون الخليجي بفتحه أسواق العمل لنحو 500 ألف لبناني.
وأضاف أن دول العالم تتطلع إلى التواصل مع المملكة لمكانتها الاقتصادية وثقلها السياسي، إلا أن بعض المسؤولين في لبنان يصنعون العراقيل لتخريب هذه العلاقات وعزل لبنان عن محيطه العربي.
وتساءل المجلس عن المصلحة اللبنانية في تصريحات وزير الخارجية، لافتًا إلى عدم كفاية الاعتذار مع ما وصفه بـ”الجريمة” و”النكسة”، مشددًا على أن هذه التصريحات تستوجب إعفاء الوزير من منصبه واعتذارًا رسميا للمملكة ودول مجلس التعاون. وفق “أخبار 24”.
وشدد على حاجة لبنان للعودة إلى سياسة خارجية حكيمة ومتمرسة تفك عزلته، وتعيده إلى الحضن العربي الوحيد القادر على مساعدته في لملمة جراحه وإعادة النهوض باقتصاده، مضيفاً: “آن الأوان لوقف هذا المسار الانتحاري الذي يقود لبنان نحو الهاوية”.
وأمل المجلس من المملكة أن تتحلى كعادتها برحابة الصدر وتجاوز الجريمة، حرصاً على مصلحة الشعب اللبناني الذي أبدى استنكاراً واسعاً لما اقترفته الدبلوماسية اللبنانية.