أمانة العاصمة المقدسة توضح معايير مسميات الأحياء الجديدة

كشفت أمانة العاصمة المقدسة عن معايير مسميات الأحياء المعتمدة الجديدة في مكة المكرمة، والتي أصبحت 101 بدلاً من 63 حياً، موزعة ضمن النطاق العمراني لمكة المكرمة.
وأوضحت الأمانة أنه تم تحديد وتحديث حدود الأحياء وفق المعايير المتبعة مع مراعاة مشروع التسمية والترقيم، وأن تكون مساحة الحي في حدود 4 كم، وأن تكون أبعاد الحي في حدود 2 كم X 2 كم طولي، وألّا يزيد عدد سكان الحي على 50 ألف نسمة.
وأضافت أنه تم الأخذ في الاعتبار رؤية البلديات في التقسيم وفقاً للعرف السائد بالمدينة والاعتبارات الطبيعية مثل مسارات السيول والجبال والأودية وشبكة الطرق الرئيسية وحدود المخططات المعتمدة، مبينة أنه في حال وجود أحياء ذات مساحات صغيرة يتم تجميعها في وحدات تخطيطية مناسبة.
وأبانت أنه جرت المحافظة على أسماء الأحياء المُزالة بمشاريع توسعة الحرم المكي الشريف وتسميتها في الأحياء الجديدة، للمحافظة على تاريخ المدينة وأسمائها القديمة، وذلك بتوجيه من إمارة المنطقة وبتأييد من أعضاء لجنة التسمية والترقيم بالأمانة.
وجاء توزيع الأحياء في نطاق 10 بلديات فرعية بمكة، على النحو التالي: بلدية أجياد الفرعية 2، وبلدية الغزة الفرعية 6، وبلدية المعابدة الفرعية 9، وبلدية المسفلة الفرعية 7، وبلدية العزيزية الفرعية 10، وبلدية جنوب مكة الفرعية 15، وبلدية الشوقية الفرعية 11، وبلدية العتيبية الفرعية 8، وبلدية الشرائع الفرعية 21، وبلدية العمرة الفرعية 12. وفق “أخبار 24”.
ولفتت الأمانة إلى أنها تقوم حالياً بتنفيذ لوحات التسمية للأحياء بما يضمن توضيح الحدود والمخططات المعتمدة والمحاور والطرق والمعالم بالحي، كما تشتمل اللوحات على نبذة عن تاريخ أحياء مكة القديمة وموقعها الأصلي قبل مشروع توسعة الحرم، لنشر ثقافة التاريخ المكي بحُلةٍ جديدة.
يمكن استعراض أحياء مكة عبر خرائط الأمانة الرقمية في هذا الرابط