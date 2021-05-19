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أخبار محلية > فتح باب القبول بكلية الملك خالد العسكرية لحملة الشهادتين الثانوية والجامعية
19/05/2021   5:46 م

فتح باب القبول بكلية الملك خالد العسكرية لحملة الشهادتين الثانوية والجامعية

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أعلنت لجنة القبول والتسجيل بوزارة الحرس الوطني فتح باب القبول والتسجيل بكلية الملك خالد العسكرية للعام الدراسي 1443هـ لحملة الشهادة الثانوية، ولدورة تأهيل الضباط الجامعيين لحملة الشهادتين الجامعية والثانوية.

وأوضحت أن التسجيل لدورة تأهيل الضباط الجامعيين لحملة الشهادة الجامعية يبدأ من اليوم الأربعاء الموافق 19-05-2021 م الساعة العاشرة صباحًا، وحتى يوم الأحد 23-05-2021 م الساعة الـ11 صباحا، من خلال الرابط.

فيما يبدأ التسجيل لحملة الشهادة الثانوية وفق “أخبار 24” ابتداء من يوم الثلاثاء الموافق 01-06-2021 م الساعة العاشرة صباحا، وحتى يوم الأحد الموافق 06-06-2021 م الساعة الـ11 صباحا، من خلال الرابط .

فتح باب القبول بكلية الملك خالد العسكرية لحملة الشهادتين الثانوية والجامعية

أخبار محلية
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