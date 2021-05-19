للمحصنين القادمين للمملكة.. 7 شروط عليكم معرفتها عند التسجيل في البوابة الإلكترونية للتطعيم

دعت الهيئة العامة للطيران المدني، اليوم (الأربعاء)، المسافرين المحصنين القادمين إلى المملكة من غير المواطنين والفئات المستثناة إلى تسجيل بياناتهم الخاصة بالتحصين إلكترونيًا، قبل وصولهم عبر البوابة الإلكترونية المخصصة لتسجيل اللقاحات.
ونصت شروط التسجيل في البوابة الإلكترونية على الحصول على أحد اللقاحات المعتمدة في المملكة، وهي إلى الآن (جرعتان من لقاح فايزر-بايونتك، أو جرعتان من لقاح أوكسفورد- أسترازينيكا، أو جرعتان من لقاح موديرنا، أو جرعة واحدة من لقاح جانسين).
كما يشترط لشهادات اللقاح أن يتم تصديقها من الجهات الصحية الرسمية في بلاد المسافرين القادمين مثل وزارة الصحة أو جهة صحية مخولة بذلك، على ألا تقل المدة بين تلقي الجرعة الأخيرة (الجرعة الثانية من لقاح ذي جرعتين أو الجرعة الأولى من لقاح ذي جرعة واحدة) والمغادرة إلى المملكة عن 14 يوماً.
ويجب على المسافر إحضار الشهادة الأصلية عند المغادرة للمملكة، وإدخال المعلومات قبل السفر بـ72 ساعة كحد أقصى، مع الإقرار بصحة المعلومات المدخلة، حيث سيتم التحقق من صحة المعلومات عند إصدار بطاقة صعود الطائرة وفي منافذ الدخول. وفق “أخبار 24”.
الجدير بالذكر أن التسجيل في البوابة لا يُطلب ممن هم أصغر من 18 سنة، كما أن المسافر سيُمنع من دخول المملكة وسيتحمل التبعات القانونية في حال عدم التزامه بهذه الاشتراطات.