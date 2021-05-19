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أخبار محلية > معبراً عن افتخاره بالبداوة.. وزير الداخلية ينشر صورة من المقناص ويعلق عليها
19/05/2021   5:44 م

معبراً عن افتخاره بالبداوة.. وزير الداخلية ينشر صورة من المقناص ويعلق عليها

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نشر وزير الداخلية، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، صورة له من إحدى رحلات القنص بالصقور.

وعلق الأمير عبدالعزيز على الصورة بعبارة “كلي فخر”، في إشارة منه إلى افتخاره بالبداوة، وذلك بعد تصريحات لوزير الخارجية اللبناني شربل وهبة، أساء فيها إلى السعوديين، واصفا إياهم بـ”البدو”.

وكانت تصريحات وهبة قد أثارت ردود فعل من المواطنين عبروا فيها عن افتخارهم ببداوتهم، ودشنوا وسم “حنا بدو”، تداولوا فيه صورا تعبر عن اعتزازهم بذلك. وفق “أخبار 24”.

يذكر أن وزير الداخلية صرح في وقت سابق بأنه ارتبط بهواية الصقارة منذ صغره برعاية الأمير نايف بن عبدالعزيز، مشيراً إلى أنه بدأ الاهتمام بالصقر كطائر وبالصيد كهواية.

معبراً عن افتخاره بالبداوة.. وزير الداخلية ينشر صورة من المقناص ويعلق عليها

أخبار محلية
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