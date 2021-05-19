نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > “فهد الطبية” تستقبل العائلة السعودية المصابة بكورونا من الهند وتوضح حالتهم الصحية
19/05/2021   5:44 م

“فهد الطبية” تستقبل العائلة السعودية المصابة بكورونا من الهند وتوضح حالتهم الصحية

+ = -
1093

استقبلت مدينة الملك فهد الطبية، العائلة السعودية المصابة بفيروس كورونا، والتي وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بنقلها عاجلاً من الهند إلى المملكة.

وأكد المدير العام التنفيذي لمدينة الملك فهد الطبية، الدكتور فهد الغفيلي، أنه تم تخصيص فريق طبي للاهتمام بسلامة العائلة المصابة فور وصولها للمملكة، وتقديم جميع خدمات الرعاية الصحية لهم.

وأوضح أن الفريق الطبي على جاهزية عالية للتعامل مع الحالات فور وصولها، والقيام بالتدخل والتعامل السريع مع جميع أفراد العائلة وتطبيق جميع الإجراءات والبروتوكولات الصحية لسلامة حالة المرضى المصابين والطاقم الطبي. وفق “أخبار 24”.

وأبانت مدينة الملك فهد الطبية أن حالة الأم حرجة نتيجة التهاب شديد جداً في الرئتين، حيث تم تنويمها في غرفة العزل بالعناية المركزة، ومتابعة الحالة حيث تشير تقارير المتابعة إلى استقرار حالتها، في حين تم نقل الأب وطفلين إلى غرف التنويم في أجنحة غرف كورونا واستقرار حالتهم صحياً.

“فهد الطبية” تستقبل العائلة السعودية المصابة بكورونا من الهند وتوضح حالتهم الصحية

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885154135.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.