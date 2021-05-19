“الداخلية”: تنفيذ حكم القتل قصاصاً في مواطن قَتل آخر دهسًا بسيارته

نفذت وزارة الداخلية، اليوم (الأربعاء)، حكم القتل قصاصاً في مواطن قَتل آخر، بشكل متعمد باستخدام سيارته، وذلك في منطقة الرياض.
وذكرت الوزارة أن المدعو/ نايف بن مفضي بن كديران الظفيري، أقدم على قَتل/ عبدالله بن ثميل بن نهار العنزي، وذلك بصدمه بسيارته عمداً وعدواناً مما أدى لوفاته بسبب خلاف بينهما.
وأبانت أن سلطات الأمن قبضت على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك يقضي بالحكم عليه بالقتل قصاصاً، وتأجيل تنفيذه حتى بلوغ ورشد القصر من ورثة القتيل ومطالبته مع بقية الورثة باستيفاء القصاص، وأيد الحكم من مرجعه. وفق “أخبار 24”.
وأضافت أن صك الحكم أُلحق به ثبوت بلوغ ورشد القصر من الورثة ومطالبته مع بقية الورثة باستيفاء القصاص من الجاني، وأُيد ذلك من محكمة الاستئناف والمحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأُيد من مرجعه، حيث تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً به اليوم بمنطقة الرياض.