قدمت مدينة الملك فهد الطبية، اليوم (الأربعاء)، نصائح تجعلك نشيطًا سواء كنت داخل المنزل أو في أماكن العمل.
ونصحت المدينة الجالسين في المنزل بالتحرك أثناء مشاهدة التلفاز، ورفع الأثقال حتى لو كانت “قارورة ماء”، والوقوف أثناء التحدث بالهاتف، وأن يقوم الشخص بخدمة نفسه بدلا من طلب المساعدة من الآخرين في البيت.
وشددت على الفرد في أماكن العمل بالتحرك مرة على الأقل كل ساعة، وإبعاد سلة المهملات عن مكان الجلوس، واستخدام السلالم بدلًا من المصعد، والتجول حول المبنى أثناء الاستراحة، والذهاب للتحدث مع زميل العمل بدلًا من محادثته عبر الهاتف.
وفق “أخبار 24”.