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أخبار محلية > “العدل” ترفع الحد الأعلى لقيمة الإفراغ العقاري الإلكتروني إلى 20 مليون ريال
19/05/2021   5:45 م

“العدل” ترفع الحد الأعلى لقيمة الإفراغ العقاري الإلكتروني إلى 20 مليون ريال

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أعلنت وزارة العدل، اليوم (الأربعاء)، رفع الحد الأعلى لقيمة العقارات التي يرغب ملاكها بإفراغها إلكترونيًا، عبر بوابة “ناجز”، من 3 ملايين ريال إلى 20 مليون ريال.

وأوضحت الوزارة، أن رفع حد الإفراع العقاري إلى 20 مليون ريال، يأتي للمستفيدين المتعاملين مع مصارف الإنماء والراجحي والبنك الأهلي السعودي، وذلك بالتعاون مع البنك المركزي السعودي.

وأكدت إتاحة الإفراغ العقاري إلكترونيًا على مدار الساعة عبر بوابة ناجز najiz.sa، بما يتيح للبائع والمشتري إكمال الإجراءات، والاتفاق على تفاصيل المبايعة بشكل آلي، دون الحاجة لاعتماد من كاتب عدل أو موثق. وفق “أخبار 24”.

“العدل” ترفع الحد الأعلى لقيمة الإفراغ العقاري الإلكتروني إلى 20 مليون ريال

أخبار محلية
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