ساهمت ابنة الواحد والعشرين عاماً في إخماد حريق في سيارة جيرانهم المتواجدة أمام المنزل، في مدينة الجبيل الصناعية.
وأوضحت نورة الغرافي لـ”أخبار 24″ أنه في تمام الساعة ١٢ من صباح اليوم (الأربعاء) وأثناء وصولها لمنزلها لفت انتباهها خروج “شرار” من سيارة جيرانهم.
وأضافت أنها لا شعوريًا توجهت نحو السيارة، حيث تبين لها أن “الشرار” كان نارًا، فاتجهت لباب منزل الجيران وأخبرتهم بأن سيارتهم تحترق، وتواصلت مباشرة مع الدفاع المدني.
وأشارت إلى أنها نجحت في إخماد النار بطفاية الحريق التي أحضرتها والدتها، وذلك قبل وصول فرق الدفاع المدني، مبينة أن السيارة تضررت من الخلف فقط حيث تمت السيطرة على الوضع قبل تفاقمه.