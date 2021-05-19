“الداخلية” تعلن إحصائية بالمواطنين المغادرين للخارج خلال اليومين الماضيين جواً وبراً

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، عن إحصائية بالمغادرين من المواطنين والمواطنات للخارج خلال الفترة من الساعة الواحدة فجرا يوم 5 – 10 – 1442هـ وحتى الساعة 1 ظهرًا يوم 6 – 10 – 1442هـ.
وأوضحت أن أعلى الأعداد للمواطنين المغادرين جوا اتجهوا لدولة الإمارات العربية ثم مصر وقطر والولايات المتحدة والمملكة المتحدة.
وأضافت أن أعلى عدد للمغادرين برا من 5 منافذ بلغ عددهم 3362 عبر جسر الملك فهد و689 عبر البطحاء ثم 673 عبر الحديثة و324 عبر سلوى و270 عبر الخفجي.
وأشارت إلى أن إجمالي المواطنين المغادرين من المنافذ الجوية والبرية بلغ 10.452 خلال 24 ساعة، فيما بلغ عددهم من الساعة الواحدة فجر يوم الاثنين 5-10 وحتى الواحدة ظهرا يوم الثلاثاء 6-10-1442هـ 18.675 مواطنا ومواطنة.
وبينت أن المغادرين خلال نفس الفترة من عام 1440هـ في يوم 5 شوال كانوا 78.735 مواطنا ومواطنة، بينما كان عددهم 40.333 مواطنا ومواطنة في يوم 6 شوال 1440هـ.
وفق “أخبار 24”.