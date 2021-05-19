وثيقة عمرها 47 عاماً تبرز دعم المملكة للتنمية في أفريقيا

كشف المركز الوطني للوثائق والمحفوظات عن وثيقة تاريخية تبرز دور المملكة في تأسيس المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا.
وتضمنت الوثيقة، التي يبلغ عمرها 47 عاماً، مرسـوماً ملكياً موقعاً مـن الملك فـيصل بن عـبدالعزيز بالموافقة على الاتفاقية الخاصة بإنشاء المصرف.
وظل المصرف يمول المشروعات التنموية في أفريقيا منذ تأسيسه حتى الآن، كما جسّد التضامن العربي الأفريقي.
وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قد كشف عن الدور الريادي للمملكة في دفع عجلة التنمية في أفريقيا، من خلال أنشطة ومشاريع صندوق الاستثمارات العامة التي تبلغ قيمتها 15 مليار ريال، وذلك خلال كلمته في قمة مواجهة تحدي نقص تمويل أفريقيا التي عُقدت في باريس أمس. وفق “أخبار 24”.
#وثيقة_تاريخية عمرهـا ٤٧ عاماً تـظهر مرسـوماً ملكياً موقعاً مـن جـلالة الملك فـيصل بن عـبدالعزيز آل سـعود -رحمه الله- بالموافقة على الاتفاقية الخاصة بإنشاء المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا.#ولي_العهد_في_قمة_دعم_أفريقيا pic.twitter.com/FAH6xCbnaM
— المركز الوطني للوثائق والمحفوظات (@ncar_ksa) May 19, 2021