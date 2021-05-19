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أخبار محلية > وثيقة عمرها 47 عاماً تبرز دعم المملكة للتنمية في أفريقيا
19/05/2021   11:45 م

وثيقة عمرها 47 عاماً تبرز دعم المملكة للتنمية في أفريقيا

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كشف المركز الوطني للوثائق والمحفوظات عن وثيقة تاريخية تبرز دور المملكة في تأسيس المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا.

وتضمنت الوثيقة، التي يبلغ عمرها 47 عاماً، مرسـوماً ملكياً موقعاً مـن الملك فـيصل بن عـبدالعزيز بالموافقة على الاتفاقية الخاصة بإنشاء المصرف.

وظل المصرف يمول المشروعات التنموية في أفريقيا منذ تأسيسه حتى الآن، كما جسّد التضامن العربي الأفريقي.

وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قد كشف عن الدور الريادي للمملكة في دفع عجلة التنمية في أفريقيا، من خلال أنشطة ومشاريع صندوق الاستثمارات العامة التي تبلغ قيمتها 15 مليار ريال، وذلك خلال كلمته في قمة مواجهة تحدي نقص تمويل أفريقيا التي عُقدت في باريس أمس. وفق “أخبار 24”.

وثيقة عمرها 47 عاماً تبرز دعم المملكة للتنمية في أفريقيا

أخبار محلية
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