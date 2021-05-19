بإجمالي 13.4 مليار ريال.. ارتفاع قيمة الصادرات غير النفطية بنسبة 21% خلال شهر أبريل

أعلنت هيئة تنمية الصادرات، اليوم (الأربعاء)، أن قيمة الصادرات غير النفطية شهدت ارتفاعًا يُقدّر بنسبة 21 % خلال شهر أبريل من العام الجاري 2021م، مقارنةً بذات الفترة من العام السابق.
وأوضحت أن إجمالي قيمة الصادرات غير النفطية بلغ 13.4 مليار ريال بحجم وصل إلى 4.4 مليون طن، مبينة أن ميناء الجبيل الصناعي جاء أعلى المنافذ تصديرا بـ 3.6 مليار ريال، يليه ميناء الجبيل بـ 2.6 مليار ريال، ثم ميناء جدة الإسلامي بـ 2.4 مليار ريال.
وأشارت إلى أن الصين جاءت كأعلى وجهات التصدير، بقيمة صادرات بلغت 2.3 مليار ريال، تلتها الإمارات والهند بـ 1.4 مليار ريال لكل منهما. وفق “أخبار 24”.