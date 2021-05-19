فيصل بن فرحان: حريصون على مستقبل لبنان وعليه أن ينقذ نفسه.. وتصريحات “وهبة” عنصرية

أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان أن المملكة حريصة على مستقبل لبنان، لكن عليه أن يجد السبيل لإنقاذ نفسه، واصفا تصريحات وزير الخارجية اللبناني بالعنصرية، وأنها لا تعبر عن الشعب اللبناني، وأن أقل ما يقال عنها أنها غير دبلوماسية.
وأضاف أنه لا استقرار بدون معالجة قلق دول المنطقة من تصرفات إيران، وأنه لا بد من معالجة ملف صواريخ إيران الباليستية والتدخلات، لافتا إلى أن الكرة الآن في ملعب الحوثي، آملا أن يقدم الحوثيون مصلحة اليمن على مصلحة الأطراف الإقليمية. وفق “أخبار 24”.
وجدد وزير الخارجية التأكيد على أن المملكة ملتزمة بحل سياسي للأزمة في اليمن، وأن المبادرة بشأن اليمن متعثرة حاليا بسبب رفض الحوثيين.