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أخبار محلية > بالفيديو.. رئيس هيئة الترفيه يعلن أفضل 20 فكرة فائزة في “مبادرة أفكار الترفيه”
19/05/2021   11:44 م

بالفيديو.. رئيس هيئة الترفيه يعلن أفضل 20 فكرة فائزة في “مبادرة أفكار الترفيه”

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أعلن رئيس هيئة الترفيه، المستشار تركي آل الشيخ، أفضل 20 فكرة فائزة ضمن “مبادرة أفكار الترفيه”، التي أطلقها في شهر ديسمبر من العام الماضي 2020، والتي تهدف إلى وضع المملكة على خارطة الترفيه العالمية.

وهنأ آل الشيخ أصحاب الأفكار الفائزة من الشباب والشابات السعوديين، موضحًا أنه تم التنسيق بين وزارة الثقافة ووزارة الرياضة والجهات المختصة.

وتلقت المسابقة 12 ألف فكرة، فاز منها 20 فقط، وحققت “سهام الدولية” المركز الأول بفكرة “ذا قروف”، وفي المركز الثاني “شريك الحلول للخدمات التجارية” بفكرة “أول مسرح متنقل في المملكة”، وجاء في المركز الثالث “4 خطوات لتنظيم الفعاليات”، من خلال مبادرة “DIGLAND”. وفق “أخبار 24”.

وكان “آل الشيخ” دعا عند إطلاق المسابقة جميع المهتمين بالترفيه إلى المشاركة بأفكارهم واقتراحاتهم مع وجود القدرة على تنفيذها، وأن تكون مميزة ونوعية وليست مكررة.

بالفيديو.. رئيس هيئة الترفيه يعلن أفضل 20 فكرة فائزة في “مبادرة أفكار الترفيه”

أخبار محلية
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