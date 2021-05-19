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أخبار محلية > حالة الطقس المتوقعة ليوم غدٍ الخميس في المملكة
19/05/2021   11:44 م

حالة الطقس المتوقعة ليوم غدٍ الخميس في المملكة

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أعلن المركز الوطني للأرصاد عن توقعاته لحالة الطقس في المملكة ليوم غدٍ (الخميس).

وتوقّع المركز هطول أمطار رعدية على أجزاء من مرتفعات نجران وعسير والباحة ومكة المكرمة، وسماء غائمة جزئيا على كل من مناطق المدينة المنورة وحائل وتبوك والحدود الشمالية، تتخللها سحب رعدية ركامية ممطرة.

كما تنشط الرياح على شرق المرتفعات والأجزاء الغربية من منطقة الرياض، وتمتد إلى مناطق القصيم وحائل، والحدود الشمالية والجوف، وقد تتسبب في إثارة الأتربة والغبار. وفق “أخبار 24”.

ويمكن أن تصل أعلى درجة حرارة إلى 45 درجة مئوية في مكة المكرمة والأحساء، فيما تصل أدنى درجة حرارة إلى 12 درجة مئوية في السودة.

حالة الطقس المتوقعة ليوم غدٍ الخميس في المملكة

أخبار محلية
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