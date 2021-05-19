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أخبار محلية > تعليق مؤثر من ابن المخرج الراحل عبدالخالق الغانم على صورة جمعتهما معاً
19/05/2021   11:44 م

تعليق مؤثر من ابن المخرج الراحل عبدالخالق الغانم على صورة جمعتهما معاً

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نشر ابن المخرج الراحل عبدالخالق الغانم، وافي، صورة له برفقة أبيه، وعلق عليها بتعليق مؤثر.

وكتب وافي، الذي يعمل مخرجا ومصورا، “رحمك الله يا أبي، رحل ورحل معه زمنٌ جميلٌ لن يعود، اللهم إنني لا أعترض على حكمك، ولكن الشوق غلبني، ولا طاقة لي بتحمله، رحمك الله يا أبي”.

وكان الموت قد غيب المخرج عبد الخالق الغانم، أمس الثلاثاء، بعد تفاقم حالته الصحية وصراع طويل مع المرض، حيث عانى من مرض السرطان.

وفق “أخبار 24”.

تعليق مؤثر من ابن المخرج الراحل عبدالخالق الغانم على صورة جمعتهما معاً

أخبار محلية
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