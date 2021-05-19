تعليق مؤثر من ابن المخرج الراحل عبدالخالق الغانم على صورة جمعتهما معاً

نشر ابن المخرج الراحل عبدالخالق الغانم، وافي، صورة له برفقة أبيه، وعلق عليها بتعليق مؤثر.
وكتب وافي، الذي يعمل مخرجا ومصورا، “رحمك الله يا أبي، رحل ورحل معه زمنٌ جميلٌ لن يعود، اللهم إنني لا أعترض على حكمك، ولكن الشوق غلبني، ولا طاقة لي بتحمله، رحمك الله يا أبي”.
وكان الموت قد غيب المخرج عبد الخالق الغانم، أمس الثلاثاء، بعد تفاقم حالته الصحية وصراع طويل مع المرض، حيث عانى من مرض السرطان.
رحمك الله يا أبي، رحل ورحل معه زمنٌ جميلٌ لن يعود، اللهم إنني لا أعترض على حكمك، ولكن الشوق غلبني، ولا طاقة لي بتحمله، رحمك الله يا أبي#وفاة_المخرج_عبد_الخالق_الغانم#عبدالخالق_الغانم pic.twitter.com/467mEQwMxS
— وفي عبدالخالق الغانم Wafi (@wafialghanim) May 19, 2021
وفق “أخبار 24”.