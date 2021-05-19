اعتبارًا من اليوم.. ديوان المظالم يتلقى طلبات التدريب التعاوني الصيفي عبر “منصة خبير”

استقبل ديوان المظالم، اليوم (الأربعاء)، عبر منصة خبير الرقمية للتدريب التعاوني، طلبات التسجيل لطلاب وطالبات الجامعات ومعهد الإدارة العامة في برنامج التطبيق العملي في محاكِمه وإداراته للفصل الصيفي وحتى 17 شوال 1442هـ.
وتوفر المنصة للمتقدمين إمكانية معرفة الشروط المطلوبة والتخصصات المتاحة، وكذلك اختيار المدينة المناسبة لهم للتدرّب فيها حسب التخصص، والمدة المتاحة للتدريب.
وتأتي هذه الخطوة تأكيدًا على حرص مرفق القضاء الإداري على توفير فرص تدريبية يستفيد منها الطلاب والطالبات بالاطلاع والتعرف على العمل القضائي داخل إدارات الديوان ومحاكِمه. وفق “أخبار 24”.
ويهدف ديوان المظالم إلى إكساب الخبرات التطبيقية للطلاب والطالبات في تخصصاتهم الدراسية، وتعزيز العلاقات التشاركية وفقًا لما رسمته خطته الإستراتيجية، ومنها العلاقات مع المؤسسات التعليمية والأكاديمية في المملكة.