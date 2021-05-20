بالفيديو.. “المصلح” يوضح حكم الذبيحة التي لم يذكر اسم الله عليها عند الذبح

أوضح أستاذ الفقه بكلية الشريعة في جامعة القصيم الدكتور خالد المصلح، حكم الذبيحة التي لم يذكر اسم الله عليها عند الذبح، إذا نسي ذابحها هذا الأمر.
وقال المصلح إن هذا فيه قولان؛ الأول أنه لا يحرم أكل الذبيحة إذا نسي ذابحها ذكر اسم الله عليها لأن اسم الله حاضر في قلب كل مؤمن، والثاني هو أن الذبيحة لا تجوز حتى لو نسي الذابح ذلك.
ولفت في لقائه ببرنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة”، إلى أن الأقرب هو القول الأول الذي اتفق عليه جمهور العلماء، مشدداً على عدم جواز تناول الذبيحة التي لم يذكر اسم الله عليها عمداً. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى قوله تعالى: “ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه”، مضيفاً أنه يحرم تناول الذبيحة التي ذكر عليها اسم غير الله، وهذا ذنب أعظم لأنه شرك بالله.
حكم الذبيحة التي لم يذكر اسم الله عليها عند ذبحها؟ الشيخ د. خالد المصلح
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— قناة الرسالة (@alresalahnet) May 18, 2021