بالفيديو.. لماذا تقدم “اتحاد القدم” بمقترح لدراسة إقامة كأس العالم كل عامين؟.. ياسر المسحل يوضح

أوضح رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، السبب الذي دفعهم للتقدم بمقترح لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، بدراسة إمكانية إقامة بطولة كأس العالم للرجال والسيدات كل عامين بدلاً من 4 أعوام.
وقال المسحل إن المقترح هو لعمل دراسة جدوى عن الآثار والعوامل المترتبة حول إقامة هذه البطولة كل عامين، مبيناً أن التصويت على المقترح سيتم غداً (الجمعة) خلال اجتماع “فيفا”.
وأضاف في لقائه ببرنامج “في المرمى” على قناة “العربية”، أن كأس العالم من أقوى وأكبر بطولات كرة القدم، ولها آثار عديدة فنياً واقتصادياً واجتماعياً، وهي تقام كل 4 سنوات منذ تنظيم أول بطولة عام 1930.
وأشار إلى أن المقترح يعطي فرصة أكبر للاعبين للظهور في البطولة، فاللاعب متوسط مسيرته في الملاعب تكون 12 عاماً، ولو فاتته نسختان فقد يفقد الفرصة للظهور في كأس العالم. وفق “أخبار 24”.
وأكد أن المقترح يتطلب دراسة مستفيضة لكل العوامل المرتبطة به، ودراسة إمكانية جدولة التصفيات المؤهلة للبطولة، ومدى إمكانية دمج بطولات أخرى من عدمه.
لماذا تقدم اتحاد القدم السعودي بمقترح دراسة جدوى اقامة كأس العالم كل عامين؟ .. ياسر المسحل يجيب خلال حديثه لـ #في_المرمى pic.twitter.com/2f0lrpNE03
— العربية – في المرمى (@FilMarma) May 19, 2021