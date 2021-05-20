بالفيديو.. مواطن يُحوّل هواية الصيد لديه إلى مصدر رزق أساسي.. ويبيع عبر متجر إلكتروني

روى مواطن من محافظة جدة، قصة تحويله هواية الصيد الرياضي لديه إلى مصدر رئيسي للرزق له.
وقال المواطن محمد ناجي، إن الصيد الرياضي هو طريقة الصيد الحديثة والتي يستخدم فيها الطعوم الصناعية، مبيناً أنه استغل هوايته في إنشاء متجر إلكتروني خاص به.
وأضاف في مداخلة مع برنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، أنه يعمل حالياً على افتتاح محل له خلال شهر أو شهرين، موضحاً أن معدات الصيد الرياضي تُساهم في اصطياد أسماك كبيرة الحجم. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن أكبر سمكة اصطادها تزن 17 كيلو، مناشداً الجهات المعنية تحديد أماكن جيدة مُخصصة للصيد حتى يُمارس الراغبون في الصيد هوايتهم وعملهم.
فيديو | صياد: بعد أن كانت هواية أصبحت “أكل عيش” .. وما رسالة الصيادين لـ #أمانة_جدة؟#الراصد pic.twitter.com/V3NdGYdXsW
— الراصد (@alraasd) May 19, 2021