شاهد.. هكذا ودع موظفو مطار الملك عبدالعزيز بجدة أوائل المُسافرين

ودع موظفو وموظفات جوازات مطار الملك عبدالعزيز بجدة، أوائل المُسافرين إلى الخارج بتقديم الورود والهدايا لهم.
وقدم الموظفون والموظفات وفقاً لـ”الإخبارية”، ألفي وردة للمُسافرين و200 لعبة لأطفالهم، إلى جانب كلمات المُعايدة والتوديع.
وتواصل جوازات مطار الملك عبدالعزيز، إنهاء الإجراءات للمُسافرين في وقتٍ وجيز، مع الحرص على تطبيق الاشتراطات الخاصة بالسفر.
فيديو | وداع خاص من موظفات وموظفي مطار الملك عبدالعزيز في #جدة لأوائل المسافرين#الإخبارية pic.twitter.com/N5xAR9afug
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) May 19, 2021
وفق “أخبار 24”.