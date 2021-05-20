نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > شاهد.. هكذا ودع موظفو مطار الملك عبدالعزيز بجدة أوائل المُسافرين
20/05/2021   8:21 ص

شاهد.. هكذا ودع موظفو مطار الملك عبدالعزيز بجدة أوائل المُسافرين

+ = -
820

ودع موظفو وموظفات جوازات مطار الملك عبدالعزيز بجدة، أوائل المُسافرين إلى الخارج بتقديم الورود والهدايا لهم.

وقدم الموظفون والموظفات وفقاً لـ”الإخبارية”، ألفي وردة للمُسافرين و200 لعبة لأطفالهم، إلى جانب كلمات المُعايدة والتوديع.

وتواصل جوازات مطار الملك عبدالعزيز، إنهاء الإجراءات للمُسافرين في وقتٍ وجيز، مع الحرص على تطبيق الاشتراطات الخاصة بالسفر.

وفق “أخبار 24”.

شاهد.. هكذا ودع موظفو مطار الملك عبدالعزيز بجدة أوائل المُسافرين

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885154222.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.