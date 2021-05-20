هل يمكن البدء بصيام الستة من شوال قبل قضاء رمضان؟.. الشيخ “الخضير” يوضح

رد عضو هيئة كبار العلماء سابقاً الشيخ عبدالكريم الخضير، على استفسار بشأن مدى جواز صيام الستة أيام من شوال، قبل إنهاء القضاء الخاص بشهر رمضان.
وقال الخضير، إنه لا يكون صيام الستة من شوال إلا بعد الفراغ من صيام رمضان، سواء كان أداءً أو قضاءً.
وأضاف بأنه لا يصح لحاق رمضان بالستة من شوال إلا بعد أن يفرغ منه، وعلى هذا فالمرجح من أقوال أهل العلم أنه لا يُتطوع بشيء لا بالستة ولا بغيرها قبل قضاء ما أوجب الله عز وجل من صوم رمضان. وفق “أخبار 24”.
ولفت إلى أنه لا يتحقق الاتباع إلا بعد الفراغ من صيام رمضان، فمن أتمّه في وقته شرع في الست بعد العيد، ومن كان عليه شيء من القضاء فإنه يبدأ بقضاء ما أوجب الله عليه، ثم بعد ذلك يصوم ما شاء من الستة وغيرها من النوافل.