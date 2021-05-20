أظهر مقطع فيديو جانباً من الجهود التي تبذلها الجهات الأمنية ممثلة بشرطة منطقة الرياض، لتنظيم دخول الجماهير لملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، خلال مباراة الهلال والأهلي في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.
ونشر حساب “سناب الداخلية”، مقطعاً ظهر من خلاله التواجد المكثف لرجال الأمن في مداخل الملعب وفي المدرجات، وكذلك في غرفة المراقبة، للتأكد من التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية والوقائية.
يذكر أن مباراة الهلال والأهلي التي انتهت بفوز الهلال بخمسة أهداف لهدف، شهدت أول عودة للجماهير للمدرجات وفق اشتراطات معينة، بعد غياب أكثر من عام بسبب جائحة كورونا.
وفق “أخبار 24”.