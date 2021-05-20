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أخبار محلية > “الطيران المدني” يوضح إجراءات واشتراطات الحجر الصحي على القادمين غير المُحصنين إلى المملكة
20/05/2021   8:20 ص

“الطيران المدني” يوضح إجراءات واشتراطات الحجر الصحي على القادمين غير المُحصنين إلى المملكة

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أوضحت الهيئة العامة للطيران المدني، الإجراءات والاشتراطات الخاصة بالحجر الصحي المؤسسي للقادمين من الخارج من غير المُحصنين.

وبيّنت الهيئة، أن الحجر المؤسسي هو إجراء استضافة القادمين من خارج المملكة في مقرات مُحددة لحجرهم صحياً على نفقتهم الخاصة، مشيرةً إلى أنه يطبق بدءًا من ساعة الوصول إلى مقر الحجر الصحي المؤسسي المخصص لهم.

ولفتت إلى أنه يُطبق على جميع القادمين “غير المُحصنين” من خارج المملكة على نفقة المُسافر، موضحةً بأنه يكون في مرفق إيواء سياحي مُرخص من قبل وزارة السياحة، ومؤهل للحجر الصحي في مدينة الوصول للقادمين.

وأشارت إلى أن مدة الحجر الصحي المؤسسي تكون 7 أيام من الدول المسموح لها بطريقة الحجر الصحي المؤسسي، ويتم احتسابها من ساعة الوصول إلى مقر الحجر المؤسسي، وتنتهي مدته لمن تظهر نتيجة فحصه الثاني سلبية مع عدم ظهور أعراض علیه وقت صدور النتيجة ابتداءً من اليوم الثامن. وفق “أخبار 24”.

وحول شروط خضوع المسافر لهذا الحجر، نوهت إلى أنه يُشترط بأن يحمل المسافر جواز سفر ساري المدة بما في ذلك دول مجلس التعاون لدول الخليج، على أن يُستثنى من عمل فحصي (PCR) القادمون من خارج المملكة وجميع من هم دون سن الثامنة، لافتةً إلى أنه تتم إعادة كل من لا يستوفي الشروط.

“الطيران المدني” يوضح إجراءات واشتراطات الحجر الصحي على القادمين غير المُحصنين إلى المملكة

أخبار محلية
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