بالفيديو والصور.. “الهلال” يضرب “الأهلي” بخماسية ويقترب خطوة من لقب الدوري

حقق فريق الهلال فوزاً كبيراً بخماسية مقابل هدف خلال المباراة التي جمعته بنظيره الأهلي، مساء اليوم (الأربعاء) ضمن منافسات الجولة 28 من بطولة الدوري.
وتقدم الهلال بعد مرور (15) دقيقة عن طريق لاعبه سالم الدوسري قبل أن يضيف بافيتيمبي غوميز الهدف الثاني في الدقيقة (32) ثم الثالث في الدقيقة (42) من ركلة جزاء لينتهي الشوط الأول بثلاثية نظيفة.
وشهدت الدقيقة (38) من عمر الشوط الأول طرد قائد الأهلي، معتز هوساوي مع احتساب الحكم ركلة جزاء لفريق الهلال سددها غوميز.
وفي الشوط الثاني سجل اللاعب صالح الشهري الهدف الرابع للهلال في الدقيقة (65) من ركلة جزاء قبل أن يضيف الهدف الخامس في الدقيقة (90+2).
ورفع الهلال بهذا الفوز رصيده إلى النقطة 55 في صدارة الجدول بفارق 4 نقاط عن الشباب أقرب منافسيه قبل جولتين من نهاية المسابقة، بينما توقف رصيد الأهلي عند النقطة 38 في المركز الثامن.
وإليكم ملخصاً بأبرز أحداث المباراة:
بدأت المباراة قوية من جانب الهلال، حيث شهدت الدقيقة (3) عرضية من المحترف جيوفينكو، لكن يمسك بها محمد العويس.
وفي الدقيقة (4) شهدت تسديدة من سالم الدوسري على مرمى الأهلي لكن الكرة تصطدم بالدفاع، وواصل الهلال الضغط من خلال تسديدة في الدقيقة (8) عن طريق غوميز على مرمى الأهلي لكن الكرة تبعد عن المرمى.
وشهدت الدقيقة (20) محاولة من الهلال لتسجيل هدف ثان، بتسديدة من سالم الدوسري على مرمى الأهلي من خارج منطقة الجزاء لكن يتصدى لها العويس.
وفي الدقيقة (38) شهدت بطاقة حمراء للاعب الأهلي معتز هوساوي، واحتساب ركلة جزاء لصالح الهلال، بعد لمس الكرة بيده من داخل منطقة الجزاء، وفي الدقيقة (43) جاءت بطاقة صفراء للاعب الهلال جحفلي بعد تدخل على عمر السومة.
وكاد يُسجل الهلال الهدف الرابع في الدقيقة (51) بتسديدة قوية من كاريلو من أمام منطقة جزاء الأهلي ولكن تصدى لها حارس المرمى، محمد العويس قبل أن يعود الهلال في الدقيقة (53) لتشكيل خطورة بعد تمريرة من سالم الدوسري لزميله بافيتيمبي غوميز على يمينه داخل منطقة جزاء الأهلي ولكن تسديدة اللاعب الفرنسي مرت بجوار المرمى.
وأرسل لاعب الهلال جيوفينكو في الدقيقة (57) الكرة على يسار منطقة الجزاء لسالم الدوسري الذي أرسل عرضية لم يلحق بها غوميز داخل منطقة جزاء الأهلي.
وأجرى المدير الفني لفريق الهلال، خوسيه مورايس، تغييرًا في الدقيقة (59) بالدفع بصالح الشهري بدلًا من غوميز وباللاعب لوسيانيو فييتو بدلًا من جيوفينكو.
ولم يستطع سالم الدوسري في الدقيقة (61) السيطرة على الكرة داخل منطقة جزاء الأهلي وأعادها خبراني من أمامه لحارس مرمى فريقه محمد العويس الذي شتتها قبل أن تصل للدوسري.
وفي الدقيقة (64) وصلت الكرة للاعب لوسيانو فييتو داخل منطقة جزاء الأهلي ولكن احتسب الحكم تدخل محمد العويس عليه ركلة جزاء وأشهر البطاقة الصفراء لحارس الأهلي وسدد صالح الشهري ركلة الجزاء في الدقيقة (65) بنجاح مسجلاً الهدف الرابع للهلال قبل أن يرد الأهلي سريعاً بهدف تقليص النتيجة عن طريق لاعبه عبد الرحمن غريب في الدقيقة (65). وفق “أخبار 24”.
ودفع المدير الفني الروماني للأهلي، ريجيكامب في الدقيقة (66)، باللاعب حسن العلي بدلًا من عمر السومة وباللاعب علي الأسمري بدلًا من فيجسا ثم دفع بليما بدلًا من سلمان المؤشر وميتريتا بدلًا من عبد الباسط هندي في الدقيقة (72).
ورد مدرب الهلال، خوسيه مورايس في الدقيقة (75) بالدفع باللاعب ناصر الدوسري بدلًا من ياسر الشهراني وباللاعب عبدالله عطيف بدلًا من جوستافو كويلار.
وكاد يُسجل فييتو الهدف الخامس للهلال في الدقيقة (80) ولكن تصدى لكرته محمد العويس قبل أن يُجري مورايس تغييراً خامساً بالدفع بعبدالله الحمدان بدلاً من سالم الدوسري.
وسنحت فرصة في الدقيقة (85) للاعب الحمدان الذي وصلته الكرة على حدود منطقة جزاء الأهلي وتقدم بها ولكن تسديدته مرت بجوار القائم.
وفي الدقيقة (90+2) سجل صالح الشهري الهدف الخامس للهلال في مرمى الأهلي.
⚽️ أهداف المباراة |
#الهلال 5 : 1 #الأهلي#الهلال_الأهلي pic.twitter.com/hlCgehD5eh
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) May 19, 2021