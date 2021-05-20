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أخبار محلية > “الصحة” توضح خطورة الإصابة بـ “كورونا” على المرأة الحامل والإنجاب
20/05/2021   8:23 ص

“الصحة” توضح خطورة الإصابة بـ “كورونا” على المرأة الحامل والإنجاب

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أوضحت وزارة الصحة خطورة الإصابة بفيروس كورونا، على صحة المرأة الحامل والإنجاب، مشيرة إلى أن الإصابة بالفيروس تزيد عوامل إصابة المرأة الحامل بأعراض شديدة تحتم الدخول للمستشفى أو الولادة المبكرة.

وقالت الوزارة إنه عند الحمل مع الإصابة بمرض مزمن كالسمنة أو سكري الحمل، تزيد عوامل خطر حدوث مضاعفات شديدة عند الإصابة بكورونا، مقارنة بالنساء في نفس العمر من غير الحوامل.

وأشارت إلى خطر كورونا على الجنين، حيث إنه قد يزيد خطر الولادة المبكرة أو وفاة الأجنة لدى النساء المصابات بالفيروس، وبعد الولادة هناك احتمالية لإصابة المولود بالفيروس إذا تعرض له. وفق “أخبار 24”.

“الصحة” توضح خطورة الإصابة بـ “كورونا” على المرأة الحامل والإنجاب

أخبار محلية
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