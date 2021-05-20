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أخبار محلية > تعقيم بنك بالطائف وإعادة فتحه بعدما أغلق لإصابة مديره بـ “كورونا”
20/05/2021   8:23 ص

تعقيم بنك بالطائف وإعادة فتحه بعدما أغلق لإصابة مديره بـ “كورونا”

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أعادت اللجنة المشكلة لرصد السلوكيات المخالفة في محافظة الطائف، فتح فرع لأحد البنوك، عقب إغلاقه بعد ثبوت إصابة مديره بفيروس كورونا.

وأوضحت مصادر وفقاً لـ “عكاظ”، أن اللجنة تلقت بلاغاً في الـ 27 من شهر رمضان الماضي بوجود إصابات بالفيروس في الفرع، ليتم فحص جميع الموظفين.

وأضافت المصادر أنه عند الاستعلام عن طريق برنامج “حصن” تبين إصابة مدير الفرع دون علم الموظفين الآخرين، ليجري إغلاق الفرع وتحويل العاملين للفحص الطبي للتأكد من سلامتهم.

وأشارت إلى أنه جرى تعقيم الموقع قبل عودة الموظفين والعملاء، والسماح بعودة العمل فيه مجدداً ومزاولة نشاطه، بعد الانتهاء من تعقيمه.

تعقيم بنك بالطائف وإعادة فتحه بعدما أغلق لإصابة مديره بـ “كورونا”

أخبار محلية
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