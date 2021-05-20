أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أن الدراسات السريرية جزء من الأبحاث الطبية التي تُبنى على معايير علمية صارمة، بهدف حماية المرضى ومساعدة الباحثين على اكتشاف طرق علاجية جديدة، أو تقليل فرص تطور المرض، بالإضافة للتأكد من سلامة الدواء وفعاليته.
وأكدت الهيئة أن هذ الدراسات تخضع لإشرافها، فهي المسؤولة عن حماية وسلامة المشاركين في الدراسات السريرية، والتأكد من جودة ودقة البيانات الصادرة عن هذه الدراسات.
كما تحرص الهيئة على التأكد من إنشاء قاعدة بيانات لجميع الدراسات السريرية المسجلة، وكذلك متابعة التزام الباحثين والجهات البحثية بجميع البروتوكولات، بالإضافة لمسؤوليتها عن تفتيش أماكن العمل.
وفق “أخبار 24”.