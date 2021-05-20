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أخبار محلية > “الحقيل” يصدر قرارًا بربط إصدار الشهادة الصحية للعاملين باجتياز اختبار التثقيف الصحي
20/05/2021   3:31 م

“الحقيل” يصدر قرارًا بربط إصدار الشهادة الصحية للعاملين باجتياز اختبار التثقيف الصحي

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أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد الحقيل، اليوم (الخميس)، قرارًا بتطبيق التثقيف الصحي على العاملين في منشآت الغذاء والصحة العامة، من خلال ربط إصدار الشهادة الصحية باجتياز اختبار التثقيف الصحي.

ويستهدف القرار منشآت الغذاء والصحة العامة، لرفع مستوى الوعي لدى العاملين بها واتباع أسلوب الرقابة الذاتية وتجنب الممارسات الصحية الخاطئة، وسيقدم البرنامج بلغات مختلفة حسب جنسية العامل.

وتشرف وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان على البرنامج، فيما تشرف الأمانات على المراكز التنفيذية للاختبار، بينما تشرف المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وفروعها على منشآت التدريب الأهلية المشاركة في عملية التثقيف.

ونص القرار على تفويض أمناء المناطق أو من ينوب عنهم بإطلاق الخدمة والإشراف على المراكز التنفيذية للاختبار، وإعداد تقارير دورية كل شهرين بما أنجز على مستوى الأمانات والبلديات.

وأشار إلى البدء بتفعيل ربط إصدار الشهادة الصحية باجتياز العامل اختبار التثقيف، فور استكمال منشآت التدريب والمراكز التنفيذية لمتطلبات البرنامج (التراخيص – التجهيزات).

ومن المتوقع أن ينعكس البرنامج على الارتقاء بسلامة الغذاء وحماية الصحة العامة، وتدريب وتثقيف العاملين على تدابير حماية الصحة العامة، والحد من حوادِث التسمم الغذائي والتأكد من تأهيل العاملين لتدابير الوقاية الصحية.

الحقيل

وفق “أخبار 24”.

“الحقيل” يصدر قرارًا بربط إصدار الشهادة الصحية للعاملين باجتياز اختبار التثقيف الصحي

أخبار محلية
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