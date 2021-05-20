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اخبار رياضية > بالفيديو.. لأول مرة في مسيرته الكروية.. والدة محترف الشباب تسانده من المدرجات
20/05/2021   3:30 م

بالفيديو.. لأول مرة في مسيرته الكروية.. والدة محترف الشباب تسانده من المدرجات

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نشر لاعب فريق الشباب، أوديون إيغالو، اليوم (الخميس)، مقطعًا مصورًا لوالدته النيجيرية، وهي تؤازره من المدرجات.

وقال إيغالو إنه للمرة الأولى، منذ 16 عامًا -هي عمر مسيرته الكروية- تستطيع والدته أن تشاهده وهو يعلب، من المدرجات، مضيفًا أنه يعتبر هذا اليوم من أسعد أيام حياته.

يذكر أن إيغالو سجل أمس هدفًا لصالح فريقه “الشباب” في مواجهته ضد فريق العين، والتي انتهت بفوز الشباب بـ5 أهداف مقابل هدف. وفق “أخبار 24”.

وتأتي المباراة تزامنا مع عودة الجماهير إلى الملاعب السعودية أمس (الأربعاء)، بعد 14 شهرًا من تعليق حضور الجماهير المباريات بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

بالفيديو.. لأول مرة في مسيرته الكروية.. والدة محترف الشباب تسانده من المدرجات

اخبار رياضية
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