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أخبار محلية > “التعليم” تؤكد على منسوبيها سرعة الحصول على لقاح كورونا قبل 22 ذي الحجة
20/05/2021   3:30 م

“التعليم” تؤكد على منسوبيها سرعة الحصول على لقاح كورونا قبل 22 ذي الحجة

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أكدت وزارة التعليم على منسوبيها سرعة الحصول على لقاح فيروس كورونا قبل تاريخ 22/ 12/ 1442هـ؛ كشرط للدخول إلى منشآتها التعليمية.

وأوضحت الوزارة أن القرار يأتي حرصًا على صحة وسلامة الجميع، ولضمان انتظام العملية التعليمية للعام الدراسي المقبل.

وابانت أنه اعتباراً من التاريخ المذكور سيكون دخول جميع منسوبي الوزارة والمراجعين لمقر الوزارة والمنشآت التعليمية الحكومية والأهلية لمَن تم تحصينهم، والتحقق من سلامة حالتهم الصحية (محصن، محصن جرعة أولى، محصن متعافي) عبر تطبيق توكلنا. وفق “أخبار 24”.

وشددت على أن ذلك سيكون شرطاً لدخول جميع الجهات التابعة لوزارة التعليم.

وأهابت الوزارة بالجامعات والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وإدارات التعليم والمنشآت التابعة لها ضرورة الالتزام بهذه التعليمات، مشيرةً إلى أن مواعيد الحصول على اللقاح متاحة عبر تطبيق صحتي في أكثر من 587 موقعًا في جميع مناطق ومحافظات المملكة.

“التعليم” تؤكد على منسوبيها سرعة الحصول على لقاح كورونا قبل 22 ذي الحجة

أخبار محلية
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