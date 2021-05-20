نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > “شؤون الأسرة” يوضح كيفية تعليم الأطفال مهارات جديدة خلال ‏الإجازة الصيفية
20/05/2021   3:29 م

“شؤون الأسرة” يوضح كيفية تعليم الأطفال مهارات جديدة خلال ‏الإجازة الصيفية

+ = -
547

أكد مجلس شؤون الأسرة أهمية الحرص على استغلال وقت ‏الإجازة الصيفية‏‎ ‎للأبناء بوضع ‏خطط وأنشطة تساعدهم على تعلم ‏مهارات جديدة ومفيدة، خاصة وأن عدد الأطفال أقل من 14 عامًا ‏يمثل 8.4% من عدد سكان المملكة البالغ أكثر من 35 مليون نسمة.‏

وحدد المجلس -في منشور توعوي- عدة خطوات لمساعدة الطفل ‏على التعلم، منها التعرف على المهارات وتعزيزها، واستغلال ‏رغبته الطبيعية نحو نشاط معين، مع أهمية البدء بنشاطات سهلة ‏ثم التدرج فيها، ومساعدته على تعلم المهارات التطبيقية.

وأوضح أن فوائد إشراك الأبناء تنعكس إيجابيًا على سلوك ‏الأطفال، إذ إنها تنمّي لديهم مهارات التواصل والمناقشة والتفاوض، ‏وتجعلهم أكثر فهمًا لإمكانياتهم مع زيادة الثقة بالنفس، بالإضافة ‏إلى تنمية مهارة التعامل مع نتائج القرارات وكيفية تقبلها.‏

شؤون الاسرة

وفق “أخبار 24”.

“شؤون الأسرة” يوضح كيفية تعليم الأطفال مهارات جديدة خلال ‏الإجازة الصيفية

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885154275.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.