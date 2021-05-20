نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > تعرف على قصة ومعاني 9 هاشتاقات أطلقها “أبشر” منذ نشأته
20/05/2021   3:30 م

تعرف على قصة ومعاني 9 هاشتاقات أطلقها “أبشر” منذ نشأته

+ = -
664

أوضحت منصة الخدمات الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية “أبشر”، أن لكل هاشتاق مستخدم عبر المنصة وحساباتها قصة وهدفاً وقيمة.

وأشار “أبشر” إلى أن هاشتاق #وفر_وقتك يعني اختصار الوقت والجهد بتقديم الخدمات الإلكترونية على مدار الساعة، وهو أول هاشتاق أطلقته المنصة.

وبيّن أن هاشتاق #أبشر_وأنت_بالبيت معناه تنفيذ الخدمات من أي مكان، وكان عنوان الحملة التوعوية للمنصة خلال الجائحة، أما #أبشر_معكم فيعني “نسمع لكم ونقدم خدمات تواكب تطلعاتكم”.

فيما يعني هاشتاق #أسهل_أسرع، استحداث وأتمتة التعاملات التقليدية، و #لهم_حق_علينا يعني أن المنصة لا تنسى واجبها تجاه جميع فئات المجتمع، ويمثل #تحدي_أبشر تمكين الشباب من الإبداع والابتكار في تطوير خدمات المستقبل.

ولفتت إلى أن #فرجت_مع_أبشر يعني التآخي والتكاتف بين أفراد المجتمع، و#أبشر_مع_أبشر يشير إلى خدمات إلكترونية يُعتمد عليها، وتترجم المنصة جملة نعمل لتحقيق رؤية طموحة بـ #أبشر_يا_وطن .

ابشر

وفق “أخبار 24”.

تعرف على قصة ومعاني 9 هاشتاقات أطلقها “أبشر” منذ نشأته

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885154277.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.