القبض على مدرب النصر والهلال السابق زوران ماميتش

ألقت الشرطة البوسنية القبض على مدرب فريقي الهلال والنصر السابق، الكرواتي زوران ماميتش، وذلك بعد أن أصدرت كرواتيا مذكرة توقيف دولية بحقه، لقضاء عقوبة السجن لمدة 4 أعوام و8 أشهر.
وكانت المحكمة العليا في كرواتيا أدانت زوران وشقيقه “زدرافكو” -الذي شغل منصب المدير التنفيذى لدينامو زغرب الكرواتي- بتهمة الاحتيال واختلاس 18 مليون دولار من بيع لاعبي دينامو زغرب الذي كان يدربه ماميتش إلى أندية أجنبية، والتهرب الضريبي بقيمة مليوني دولار.
كما شملت مخالفاتهما، وفقا لصحيفة “ليكيب” الفرنسية، عقد صفقات وهمية أثناء انتقال العديد من لاعبي دينامو السابقين، بما في ذلك لوكا مودريتش إلى توتنهام عام 2008، وقضت المحكمة إثر ذلك بسجن “زوران” لمدة 4 أعوام و8 أشهر، وسجن شقيقه 6 أعوام ونصف العام. وفق “أخبار 24”.
وفرَّ الشقيقان بعد الحكم إلى البوسنة، لكونهما مواطنين في كلا البلدين، ولا يخضعان للتسليم التلقائي إلى كرواتيا، فأصدرت الأخيرة مذكرة توقيف دولية، وألقت الشرطة البوسنية القبض على “زوران”، ومن المقرر أن يتم نقله إلى محكمة لتقرير ما إذا كان سيتم تسليمه إلى كرواتيا.