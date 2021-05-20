بالفيديو.. باحث تاريخي يروي قصتين غريبتين نشرتا في الصحف قديماً عن تبوك وجدة

روى باحث تاريخي قصتين غريبتين نشرتا في الصحف قديماً؛ الأولى حدثت في مدينة الوجه بمنطقة تبوك، والثانية لها علاقة بشارع الذهب في محافظة جدة.
وقال الباحث عبدالله العمراني في لقائه ببرنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، إن القصة الأولى حدثت عام 1350هـ ونشرت في صحيفة أم القرى تحت عنوان “من عجائب البحر وأهواله”، وهي لحوت ضخم خرج على أهالي الوجه.
وأضاف العمراني أن الخبر تحدث عن أن أهالي الوجه أطلقوا على هذا الحوت سمكة البهلول، وهي سمكة عظيمة فمّها أكبر من الباب وطولها نحو 20 متراً، لدرجة أن أهالي المدينة ظلوا يأكلون منها لمدة يومين.
وأشار إلى أن الخبر الثاني نشر في صحيفة “الندوة”، وكان عن حمّى أصابت أهل جدة عام 1381 هـ خلال بحثهم عن الذهب، وبسبب هذه الواقعة تمت تسمية أحد الشوارع في المدينة باسم شارع الذهب. وفق “أخبار 24”.
وأوضح أن الملك سعود في هذا العام أمر بتوسعة الشارع وكان العمال يلقون بأنقاض المباني في البحر، فلاحظ أحد العمال تناثر عملات ذهبية، وفي اليوم التالي انتشر الخبر وسمع به الناس فخرجوا جميعاً إلى الشارع بحثاً عن الذهب.
فيديو | باحث تاريخي يذكر أغرب قصة صحافية عن #تبوك .. ويتحدث عن أبرز خبر لم تنشره سوى صحيفة واحدة#الراصد pic.twitter.com/cafH5yxfvk
— الراصد (@alraasd) May 19, 2021