اليوم.. بدء استبدال هواتف خدمة المستهلك المبتدئة بـ(9200) للرقم المجاني (800)

نبهت وزارة التجارة، المنشآت التجارية، ببدء مبادرة استبدال هواتف خدمة المستهلك المبتدئة بـ”9200″ إلى الرقم المجاني “800”، اعتبارًا من اليوم (الخميس).
ولفتت إلى أن هذا الإجراء سيُطبق على وكالات السيارات ضمن المرحلة الأولى من المبادرة، التي أعلنتها الوزارة في وقت سابق، بالتعاون مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.
يذكر أن وزارة التجارة ألزمت وكلاء السيارات بوضع رقم مجاني لاستقبال شكاوى العملاء دون دفع رسوم اتصال يتحملها المستهلك، وذلك بهدف توفير بيئة تجارية عادلة، وتقديم أفضل الخدمات للمستهلك. وفق “أخبار 24”.