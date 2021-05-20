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أخبار محلية > بالفيديو.. محافظ “هيئة المنافسة” يوضح بعض الممارسات الاحتكارية لرجال الأعمال وكيفية التعامل معها
20/05/2021   8:45 م

بالفيديو.. محافظ “هيئة المنافسة” يوضح بعض الممارسات الاحتكارية لرجال الأعمال وكيفية التعامل معها

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استعرض محافظ الهيئة العامة للمنافسة الدكتور عبد العزيز الزوم، بعض الممارسات الاحتكارية التي يقوم بها رجال الأعمال في مختلف الأسواق والقطاعات، وكيفية تعامل الهيئة معها.

وقال الزوم خلال لقاء في “بودكاست سقراط” إن بعض رجال الأعمال يأتون في قطاع معين ويقسمون السوق فيما بينهم لتقليل المنافسة، كشركة تأخذ المنطقة الشرقية، وأخرى الغربية، وثالثة الوسطى بالاتفاق فيما بينهم.

وأشار إلى أن الهيئة تمارس عملها وتقوم بالتحقق من وجود المخالفة، ثم ترفع الدعوى الجزائية عليهم في المحاكم، ويصدر ضدهم أحكام بالغرامة والتشهير. وفق “أخبار 24”.

وأضاف المحافظ أن الهيئة اكتشفت العديد من الحالات في قطاعات مختلفة، وقامت بالتحقق من المخالفات وفرض غرامات بنسبة 10% من المبيعات السنوية إضافة إلى التشهير بالشركة، مشيراً إلى أنه في حال عدم التوصل إلى حجم المبيعات تكون الغرامة 10 ملايين ريال مع التشهير.

بالفيديو.. محافظ “هيئة المنافسة” يوضح بعض الممارسات الاحتكارية لرجال الأعمال وكيفية التعامل معها

أخبار محلية
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