بالفيديو.. استشاري أمراض معدية يتوقع أن تكون جرعات لقاح كورونا سنوية

توقع استشاري الأمراض المعدية الدكتور علي الشهري أن يكون الحقن بلقاح كورونا “كوفيد 19” سنويا في المستقبل إذا استمر تفشي الفيروس.
وأوضح في حديث لقناة الإخبارية اليوم (الخميس) أن الجرعة الثانية للقاح كافية حالياً، لكن مناعة بعض الأشخاص قد تنخفض بعد فترة ويحتاجون لجرعات أخرى مجدداً.
وأشار إلى أن الفيروس لن يختفي إلا إذا تكونت مناعة مجتمعية في كل العالم سواء عن طريق أخذ اللقاح أو الشفاء بعد الإصابة بكورونا.
فيديو | استشاري أمراض معدية: نتوقع أن تكون جرعات لقاح #كورونا “سنويا” في المستقبل#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/qUyYkgw7RJ
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 20, 2021
وفق “أخبار 24”.