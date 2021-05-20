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أخبار محلية > “الحرس الوطني” تدعو المرشحين والمرشحات لوظائفها لإجراء المطابقة والمقابلة الشخصية
20/05/2021   8:44 م

“الحرس الوطني” تدعو المرشحين والمرشحات لوظائفها لإجراء المطابقة والمقابلة الشخصية

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دعت وزارة الحرس الوطني المرشحين والمرشحات إلى إجراء المطابقة والمقابلة الشخصية للوظائف المعلنة سابقاً على بند التشغيل والصيانة اعتباراً من الثلاثاء المقبل.

واشترطت على المرشحين والمرشحات إحضار أصل الهوية مع نسخة منها، و3 صور شخصية، وأصل وثيقة التخرج مع نسخة منها مع توضيح التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي، وتاريخ التخرج مع الخبرات إن وجدت.

كما تضمنت الشروط إرفاق معادلة التعليم العالي للحاصلين على مؤهل دراسي من مؤسسة تعليمية خارج المملكة مع إرفاق مفاتيح احتساب المعدل، وإحضار السجل الأكاديمي مع نسخة منه. وفق “أخبار 24”.

وشددت على ضرورة الالتزام بموعد المقابلة الشخصية المحدد لها عند الساعة الـ8:30 صباحا، وفي حال عدم الحضور سيعتبر ذلك عدولاً عن الرغبة في الترشيح.

“الحرس الوطني” تدعو المرشحين والمرشحات لوظائفها لإجراء المطابقة والمقابلة الشخصية

أخبار محلية
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