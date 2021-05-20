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أخبار محلية > سفارة المملكة في كييف توضح شروط السفر إلى أوكرانيا
20/05/2021   8:45 م

سفارة المملكة في كييف توضح شروط السفر إلى أوكرانيا

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أوضحت سفارة المملكة في أوكرانيا الاشتراطات التي تضعها السلطات هناك لدخول الزائرين إلى البلاد، كإجراءات احترازية لمنع تفشي فيروس كورونا.

وأوضحت أن الإجراءات المعمول بها في أوكرانيا تتضمن وجود حجوزات مؤكدة للعودة، بالإضافة إلى الحجز المؤكد للفندق، ووجود وثيقة تأمين صحي تشمل تغطية علاج فيروس كورونا.

وأضافت أن الإجراءات تشمل أيضا وجود فحص PCR نتيجته سلبية بمدة لا تزيد على 72 ساعة قبل القدوم إلى أوكرانيا، مشيرة إلى أن مدة الزيارة من دون تأشيرة هي 90 يوماً، منوهة أن أوكرانيا ليست عضواً في اتفاقية تأشيرة “الشنغن”. وفق “أخبار 24”.

سفارة المملكة في كييف توضح شروط السفر إلى أوكرانيا

أخبار محلية
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