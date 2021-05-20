وفاة رئيس السكك الحديدية الأسبق الشيخ فيصل الشهيل

توفي، اليوم الخميس، رئيس مؤسسة السكك الحديدية الأسبق والمحاضر في جامعة الملك سعود، الشيخ فيصل بن محمد بن عبد العزيز الشهيل.
وسيُصلى على الفقيد غدًا الجمعة بعد صلاة العصر مباشرة، في مقبرة الدمام.
يذكر أن الشهيل كان من أوائل الدارسين خارج المملكة وتقلد مناصب عديدة، منها مدير عام الموانئ ووكيل وزارة المواصلات والرئيس العام لمؤسسة السكك الحديدية ومحاضر في جامعة الملك سعود. وفق “أخبار 24”.
كما أن له إسهامات عديدة في مجالات الرياضة والإعلام، أبرزها منصبه كنائب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، كما ترأس نادي الهلال من 1390هـ إلى 1395هـ، وترأس نادي النهضة.