“الجوازات” تدعو القادمين من مواطني دول مجلس التعاون وحاملي التأشيرات الجديدة لتسجيل اللقاحات إلكترونيًا

دعت المديرية العامة للجوازات المسافرين القادمين من خارج المملكة (مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وحاملي التأشيرات الجديدة بأنواعها) إلى تسجيل اللقاحات إلكترونيًّا قبل وصولهم عبر المنصة الإلكترونية لبوابة مقيم.
وأوضحت الجوازات في بيان اليوم (الخميس) أن الالتزام بتسجيل اللقاحات إلكترونيًا في الموقع، يسهم في تسهيل وتسريع إجراءات دخول القادمين وتقليل فترة انتظارهم في منافذ الدخول.
وأشارت إلى أن التسجيل يقتصر على مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وحاملي التأشيرات الجديدة بأنواعها القادمين إلى المملكة، وذلك تماشيًا مع الجهود التي تبذلها المملكة للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد19) لضمان سلامة المواطنين والمقيمين فيها. وفق “أخبار 24”.