وليد عبدالله يقدم وعداً لجمهور النصر

أعرب حارس مرمى نادي النصر، وليد عبدالله عن سعادته البالغة عقب الفوز على نادي الرائد بنتيجة (3-1) في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الـ28 من دوري المحترفين.
وقدم وليد عبدالله في تصريحات تلفزيونية للقنوات الرياضية السعودية، وعداً لجمهور النصر بالحصول على نقاط الجولتين المتبقيتين من منافسات الدوري.
واعترف حارس النصر بأن الهدف الذي سجله الرائد، جاء بخطأ مشترك بينه وبين خط الدفاع، مشدداً على أهمية الحضور الجماهيري ودوره في تحفيز اللاعبين خلال المباراة. وفق “أخبار 24”.
ويستعد نادي النصر لمواجهة الوحدة، يوم الثلاثاء المقبل ضمن الجولة الـ29 من دوري المحترفين.