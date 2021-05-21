مصادر توضح حقيقة مفاوضات النصر لضم لاعب برشلونة السابق

كشفت مصادر، حقيقة ما تردد خلال الساعات الماضية بشأن تفاوض إدارة نادي النصر مع نجم فريق برشلونة السابق وجوانزو الصيني حالياً، البرازيلي باولينيو.
وقالت المصادر وفقاً لـ”الوطن”، إن ما تردد عن مفاوضات النصر مع اللاعب البرازيلي باولينيو غير صحيح، مشيرةً إلى أن النادي لم يتواصل مع اللاعب أو وكيل أعماله.
ولفتت إلى أن إدارة النادي تعمل حالياً على تقييم ما يحتاجه الفريق من لاعبين في الموسم المقبل، مبينة أنها تُخطط للتعاقد مع لاعب آسيوي.
وكانت أنباء قد ترددت خلال الساعات الماضية تُفيد بتقديم نادي النصر عرضاً للاعب البرازيلي؛ لضمه 6 شهور على سبيل الإعارة من الفريق الصيني.