اتحاد كرة القدم ينعي فيصل الشهيل

نعى رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر بن حسن المسحل باسمه ونيابة عن أعضاء مجلس الإدارة، نائب رئيس الاتحاد الأسبق، فيصل بن محمد الشهيل والذي وافته المنية (الخميس).
وأكد المسحل أن الشهيل ساهم في نهضة الرياضة السعودية بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص عطفًا على المناصب الرياضية التي تولاها، أبرزها توليه منصب نائب رئيس الاتحاد السعودي في الفترة من 1973 وحتى 1976.
وأوضح رئيس الاتحاد السعودي أن للفقيد العديد من الإسهامات في كرة القدم السعودية، ومن الداعمين لمسيرة الاتحاد السعودي في فترات سابقة، ومساهمته المضيئة في تحقيق عدد من المنجزات الرياضية. وفق “أخبار 24”.