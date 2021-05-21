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أخبار محلية > خادم الحرمين: المملكة ستواصل جهودها على كافة الأصعدة لوقف الإجراءات والاعتداءات الإسرائيلية على القدس
21/05/2021   11:17 م

خادم الحرمين: المملكة ستواصل جهودها على كافة الأصعدة لوقف الإجراءات والاعتداءات الإسرائيلية على القدس

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أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، عبر فيه عن إدانة المملكة للأحداث الأخيرة في القدس.

وأكد خادم الحرمين الشريفين، للرئيس الفلسطيني على إدانة المملكة وشجبها للاعتداءات والإجراءات الإسرائيلية في مدينة القدس، والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وما أسفر عنه من سقوط للضحايا الأبرياء والجرحى، داعياً الله عز وجل أن يمن عليهم بالشفاء العاجل.

كما أكد أن المملكة ستواصل جهودها على كافة الأصعدة لوقف الإجراءات والاعتداءات الإسرائيلية على القدس من خلال التواصل مع الأطراف الفاعلة لممارسة الضغوط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي، متمنياً للشعب الفلسطيني الأمن والسلام. وفق “أخبار 24”.

من جهته، أعرب الرئيس الفلسطيني عن تقديره البالغ لمواقف المملكة منذ عهد الملك عبدالعزيز وحتى اليوم، معرباً عن شكره لخادم الحرمين الشريفين، ولحكومة المملكة على جهودها المبذولة في المنظمات الدولية والإسلامية والعربية لوقف العدوان الإسرائيلي ونصرة الشعب الفلسطيني.

خادم الحرمين: المملكة ستواصل جهودها على كافة الأصعدة لوقف الإجراءات والاعتداءات الإسرائيلية على القدس

أخبار محلية
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