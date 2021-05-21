“غوميز” يثير الجدل بشأن مستقبله مع الهلال

نشر مهاجم فريق الهلال بافيتيمبي غوميز تغريدة مثيرة للجدل بشأن مستقبله مع الفريق الأزرق، حيث إن عقده سينتهي في صيف 2022.
وكتب غوميز عبر حسابه على موقع تويتر: “عندما يحين موعد الوداع سأودع الهلال كما ينبغي مع كامل الاحترام والحب للهلال”.
وأضاف: “لا يوجد هناك بطل أو نجم، البطل والنجم هو الهلال.. في الوقت الحالي سأعمل مع الزعيم بكل تفاني وإخلاص”.
وانضم غوميز لفريق في صيف عام 2018 قادماً من جالطة سراي التركي، ومنذ ذلك الحين حجز مكانًا أساسيًا في تشكيلة فريقه. وفق “أخبار 24”.
وسجل المهاجم الفرنسي 102 هدف مع الهلال وقدم 17 تمريرة حاسمة في 128 مباراة خاضها في جميع المسابقات مع الفريق الأزرق.